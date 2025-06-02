А теперь серьёзно касательно реакции России.

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Итак, уже ясно, что замолчать произошедшее сегодня (1 июня – Ред.) не получится. Нанести ядерный удар Путин побоится. Тут важна реакция других ядерных держав. В том числе тех, от которых Россия зависит – Китая и Индии.

Простой удар роем дронов, даже очень большим – не тот масштаб. Попытка удара балистикой по центру Киева – возможно, но без результата тоже будет "не то".

"Не то" с точки зрения населения, которое воспримет произошедшее даже не как оплеуху а как проявление слабости "великой державы". В российской политике (начиная с Московского царства) рост подобных настроений неприятен и опасен для царя. Надо что-то придумать.

"Не то" и с точки зрения общей ситуации в войне и необходимости продемонстрировать российское преимущество. То есть обосновать свои завышенные требования к переговорам и мирному процессу.

По второму варианту ответ уже есть – усиление давления на фронте (что не отменяет попытки ракетными атаками уничтожить украинское руководство). Но темпы наступления РФ не так чтобы уж очень прорывные. Явно недостаточно для "второй армии мира". И даже если летняя кампания будет успешна, результат будет ближе к осени. А до осени население надо кормить какой-то сказкой. Причём на фоне больших потерь (на которые сейчас уже будут обращать внимание)

И тут, учитывая КГБшное прошлое Путина, я вижу две составляющие.

Первая - нагнать страху. То есть придумать историю про террористическую угрозу. Начать искать дачные домики из контейнера. Естественно, с арестами их владельцев. Ну и придумать несколько якобы украинских атак на гражданскую инфраструктуру. По аналогии со взрывами домов перед второй чеченской. Россиянин должен бояться и должен, условно, попросить царя защитить любыми методами.

Второй этап – объявление мобилизации "по просьбам трудящихся". Тут с одной стороны будет игра в "отечественную войну" в пропаганде. С другой, решение вопроса дополнительного мяса для попыток прорвать украинскую оборону. И, наконец, экономия бюджета на подъёмных за заключение контракта. От МО деньги вероятно платить всё же будут. Но это 400 тысяч из 3,5...4 миллионов рублей. Остальную часть доплачивали субъекты федерации. Эти деньги сэкономят.. Ведь мобилизация – не контракт.

Таким образом, уже в июне можно ожидать начало мобилизации в России.

Второе, но не главное – найти козла отпущения. С одной строны, таким теоретически мог бы стать Белоусов, но тот может удержаться. Как никак аудитор, зачистил ряд схем. Поэтому его, естественно, не любят часть старых кадров в МО. Но его поддерживает Чемезов и Патрушев. Поэтому отставка министра – не 100% вероятность.

А вот зачистка ряда генералов возможна. Особенно, если Белоусов устоит – он будет сторонником публичной порки. Так освободиться место для его ставленников. Сторонниками той же порки будут люди Чемезова. Ведь именно "Ростеху" будет поручено восстановление стратегической авиации. А это большие, очень большие деньги. Причём, учитывая сроки разработки и строительства новых самолётов, деньги без обязательств показать результат уже в конце года.

При этом выше сказанное, повторю, не отменяет воздушных ударов РФ. И, уже в июле резкого оживления (даже по сравнению с текущей обстановкой) на фронте. Путину нужна будет "маленькая победа". Нужна как жизнь. Или для жизни.