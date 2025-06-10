'Ахмат! Чечня!' В Судже российский военный расстрелял дом из гранатомета ради развлечения. Видео

В Судже Курской области РФ российский военнослужащий обстрелял из гранатомет дом. Он сделал это рад развлечения и перед выстрелом несколько раз повторил "Ахмат! Чечня!".

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Соответствующие кадры распространились в сети, ролик был снят на улице Карла Маркса, предположительно, в июне. Видео вызвало возмущение среди российских военкоров.

Утверждается, что военный РФ является бойцом спецназа "Ахмат". На его руке также видна повязка с буквами "ВК", что означает его принадлежность к военной комендатуре.

Позже стало известно, что на видео – младший сержант 158-й военной комендатуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что обратился в органы военного управления и военной прокуратуры после публикации данного ролика. Чиновника возмутило, что военный "стрелял в сторону храма ради развлечения".

Однако, по его словам, наказать "ахматовца" уже не получится – в начале июня тот разбился насмерть, уходя от преследования Госавтоинспекции.

Как сообщал OBOZ.UA, российский "военкор" признал, что авиация РФ активно сбрасывала авиабомбы на населенные пункты Курской области, чтобы вытеснить Силы обороны Украины. В частности, россияне разбомбили свою же деревню Малая Локня Суджанского района.

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