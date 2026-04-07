Агитация началась даже в школах: в России провалился набор в беспилотные войска, озвучены цифры

В России кампания по набору в беспилотные войска демонстрирует значительно худшие результаты, чем ожидалось. За несколько месяцев контракт с Минобороны подписали менее 2 тысяч студентов, тогда как план предусматривал десятки тысяч новобранцев.

Заявленные масштабы набора резко контрастируют с фактическими показателями. Об этом сообщают российские источники, в частности блогер пропагандист Александр Васьковский.

Министерство обороны России рассчитывало привлечь в беспилотные войска около 80 тысяч человек в течение года, однако на практике в отдельных регионах речь идет лишь о единичных отправках. В частности, в Тульской области сообщали о 12 новобранцах, из которых только пятеро – студенты, тогда как большинство других регионов отчитываются о 1-2 человек.

Чтобы исправить ситуацию, университеты активизировали агитацию и ввели финансовые стимулы. В некоторых вузах студентам предлагают единовременные выплаты до 350 тысяч рублей за подписание контракта, а также обещают ежемесячные стипендии после возвращения со службы. В отдельных учебных заведениях участие в агитационных мероприятиях делают обязательным.

Кроме того, кампания распространилась и на школы. В ряде регионов появилась реклама службы в беспилотных войсках, а учеников начали привлекать к занятиям по управлению дронами и профориентационным программам, связанным с военной сферой.

Известно, что перед образовательными учреждениями поставлена неформальная задача – привлечь к службе около 2% студентов, что в масштабах страны может составить более 70 тысяч человек. Всего к этой кампании привлечены сотни университетов и колледжей, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины.

