Золотистые и хрустящие деруны с грибным соусом: идеально для обеда, ужина и просто перекуса

Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления первых, вторых блюд, а также закусок, пирогов, салатов, блинов, зраз, дерунов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с грибным соусом.

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

1 лук

300-400 мл сливок 10-15%

1 ст.л муки

соль, перец по вкусу

Деруны:

1 кг картофеля

2 лука

1 яйцо

1 ст.л муки

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Соус: обжарьте грибы с луком, добавьте сливки, муку для густоты и специи.

2. Натрите картофель, лук. Добавьте муку, яйцо и специи, перемешайте.

3. Пожарьте до золотистости.

Подавайте деруны с грибным соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомится з рецептами: