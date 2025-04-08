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Золотистые и хрустящие деруны с грибным соусом: идеально для обеда, ужина и просто перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Золотистые и хрустящие деруны с грибным соусом: идеально для обеда, ужина и просто перекуса

Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления первых, вторых блюд, а также закусок, пирогов, салатов, блинов, зраз, дерунов.

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Вкусные деруны с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с грибным соусом.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 1 лук
  • 300-400 мл сливок 10-15%
  • 1 ст.л муки
  • соль, перец по вкусу

Деруны:

  • 1 кг картофеля
  • 2 лука
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л муки
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Соус: обжарьте грибы с луком, добавьте сливки, муку для густоты и специи.

Грибной соус

2. Натрите картофель, лук. Добавьте муку, яйцо и специи, перемешайте.

Основа для теста

3. Пожарьте до золотистости.

Жареные деруны

Подавайте деруны с грибным соусом!

Готовые деруны с соусом

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