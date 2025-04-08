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Золотистые и хрустящие деруны с грибным соусом: идеально для обеда, ужина и просто перекуса
Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления первых, вторых блюд, а также закусок, пирогов, салатов, блинов, зраз, дерунов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 1 лук
- 300-400 мл сливок 10-15%
- 1 ст.л муки
- соль, перец по вкусу
Деруны:
- 1 кг картофеля
- 2 лука
- 1 яйцо
- 1 ст.л муки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Соус: обжарьте грибы с луком, добавьте сливки, муку для густоты и специи.
2. Натрите картофель, лук. Добавьте муку, яйцо и специи, перемешайте.
3. Пожарьте до золотистости.
Подавайте деруны с грибным соусом!
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