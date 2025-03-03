Знаменитый иммунолог и микробиолог Александр Безредка: уроженец Одессы, который так и не получил Нобелевскую премию

В справочниках и энциклопедиях Александра Безредку называют "французским ученым русского происхождения", хотя на самом деле его корни в Украине, точнее – в Одессе. Его научные достижения – открытия и разработанные методики – спасли жизнь миллионам людей, хотя заслуженных наград он не получил.

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Так, основной научной темой Безредки – способами борьбы с анафилактическим шоком (кстати, сам термин ввел в обращение именно он) – параллельно с ним занимался французский ученый Шарль Рише, он и получил за свои работы Нобелевскую премию, а Безредка – моральное удовлетворение и широкую известность в научной среде. Да и на родине об Александре Михайловиче известно немного, но самое время восстановить историческую справедливость в отношении него.

Увлечение химией, первые опыты и золотая медаль

Александр Михайлович – Шмерель Мейлахович – Безредка родился 27 марта (8 апреля) в Одессе в религиозной семье. Его отец Мейлех Безредка был преподавателем идиша и писателем, печатавшимся под псевдонимом Э. Иш-Нооми. Окончив гимназию, молодой человек поступил в Новороссийский – ныне Одесский – университет на естественное отделение физико-математического факультета, где неожиданно для себя увлёкся химией. Здесь же Безредка под руководством своего педагога и знаменитого ученого, изобретателя противогаза и создателя активированного угля Николая Зелинского проводил свои первые опыты, а за написанную им научную работу "Опыт истории развития стереохимических воззрений" получил золотую медаль, которой в университете награждали лучших студентов.

Вместо Одесского, Киевского и Московского университетов – Сорбонна

Освоив химию, Безредка решил получить медицинское образование, но его ожидало неприятное открытие: поступить на соответствующий факультет в Российской империи еврею было практически невозможно. Александр пытался поступить на медфак в несколько университетов, включая Киевский и Московский, но документы у него нигде не взяли. Выход был только один – стать выкрестом, то есть перейти из иудаизма в христианство, но на это Александр пойти не мог – семья бы его не поняла. В поисках выхода из сложившейся ситуации Александр обратился в еврейскую организацию, находящуюся во Франции, и ему назначили стипендию для обучения в Париже. Безредку – с учетом полученных им в Одесском университете знаний – без дополнительных экзаменов зачислили на второй курс в Сорбонну, медицинский факультет которой он окончил в 1907 году. Во время учебы Александр познакомился с другим выдающимся одесситом – Ильей Мечниковым, под руководством которого Безредка подрабатывал в Пастеровском институте в студенческие годы. Окончив университет, он начал работать его штатным сотрудником и посвятил институту всю жизнь, сделав там завидную карьеру: в 1910 году Александр Михайлович стал профессором, а в 1916-м – заместителем директора.

"Иммунизация по Безредке"

Основным направлением деятельности Безредки в то время стало изучение иммунитета человека – эта тема была невероятно актуальной в начале ХХ века, остается она такой и в наше время. С 1906 года ученый изучал проблему анафилаксии, пытаясь найти способы борьбы с анафилактическим шоком – тяжелой аллергической реакцией, которая в особо тяжелых случаях может привести к смерти. Причиной анафилактического шока, как правило, становится повторный контакт с аллергеном, который приводит к резкому падению давления, нарушению сердечного ритма и, что самое опасное, отеку гортани – человек просто задыхается. Безредка разработал собственный – простой, но действенный – метод безопасного применения сыворотки, когда сначала в организм вводится незначительное ее количество, а через четыре часа – основная часть. В результате антитела, которые и вызывают неприятные последствия анафилактического шока, атакуют первую часть дозы и отвлекаются от второй – более мощной. Метод, спасший жизнь множеству людей, носит имя Александра Безредки.

Теория местного иммунитета

Главным открытием Безредки стала разработанная им теория местного иммунитета, согласно которой к различным микробам – и вызываемым им болезням – восприимчивы определенные клетки организма: так, кожа "отвечает" за сибирскую язву, а кишечник – за дизентерию. Несмотря на то, что за эту теорию Безредку много критиковали, предложенный им способ вводить вакцину в органы, наиболее восприимчивые к конкретному заболеванию – точнее, к микробам, которые его вызывают, – применяется против целого ряда опасных болезней. Так называемая иммунизация по Безредке дает возможность бороться со столбняком, сибирской язвой, холерой, дизентерией, брюшным тифом, оспой, стафилококковой инфекцией.

Личная жизнь и Первая мировая война

В 1910 году Безредка получил французское гражданство, а спустя несколько лет женился на своей землячке – эмигрантке из Одессы, в семье появился ребенок. Во время Первой мировой войны Александр Михайлович ушел на фронт – сначала он служил фельдшером в санитарном поезде, затем врачом-микробиологом в Верденской крепости, куда привозили большое количество раненых – в тех местах шли самые кровопролитные сражения. Задачей Александра Михайловича было обучение военных врачей тому, как не допустить возникновения шока от противостолбнячной сыворотки. Как на первом, так и на втором месте службы Безредке удалось спасти тысячи жизней.

Борьба с туберкулезом и раком

Когда война закончилась, Безредка вернулся в Париж и продолжил занятия наукой. Он заменил умершего в июле 1916 года Мечникова, возглавив его лабораторию, и, помимо иммунологии, уделял много времени микробиологии. В течение трех лет он искал максимально эффективную питательную среду для выращивания туберкулезных бактерий: они были необходимы для диагностики опасного заболевания. Безредка хотел сократить необходимое для этого время, что ему удалось. В последние годы ученый также искал методы борьбы с онкологией и рассчитывал разработать соответствующую вакцину, но не успел.

Последние годы жизни

После революции 1917 года, в разгар Гражданской войны, во Францию хлынул поток эмигрантов – Безредка помогал землякам чем мог: устраивал на работу, подыскивал жилье. Он состоял в Обществе здравоохранения евреев, главой которого был Альберт Эйнштейн. После того как к власти в Германии пришли национал-социалисты, штаб-квартира Общества переехала из Берлина в Париж, где ее и возглавил Александр Безредка. В 1939 году он также стал руководителем организации, которая спасала от геноцида еврейских детей. Александр Михайлович успел побывать на родине: в 1937 году он в связи со своей научной деятельностью приезжал в Советский Союз, о чем впоследствии подробно написал во французской прессе.

Александра Михайловича не стало 28 февраля 1940 ода – он умер в Париже от сердечного приступа.