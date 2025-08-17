Жорин о саммите Трампа – Путина: все идет по плану россиян, у нас есть два пути

На саммите в Анкоридже, где встречались президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, Россия в очередной раз выдвинула неприемлемые для Украины условия. Эта встреча вполне укладывается в планы россиян по затягиванию времени на фоне продолжения войны против Украины.

Видео дня

После встречи на Аляске у Украины остается два пути. Какие именно – рассказал украинский военный и политический деятель, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Что для Украины означает саммит на Аляске

Распиаренная личная встреча Трампа и Путина 15 августа уже который день подряд является предметом обсуждений, предположений и споров как в экспертной среде, так и среди рядовых граждан.

Однако ее "результат", если отбросить лишнее, по мнению Жорина, максимально прост.

"Столько шума и внимания, много пафосных заявлений и анонсов, а по факту – просто выкатили нам неприемлемые условия, и все дальше идет по плану россиян", – написал военный.

Так же максимально простым, по его мнению, является и тот выбор, перед которым Украина встала после Анкориджа.

"У нас есть два пути: верить в следующие переговоры, в непоколебимые гарантии, в обещания и бесконечные заявления. Или же параллельно с работой на международной арене милитаризировать общество и развивать собственные оборонные возможности. И рассчитывать на себя при любом ходе событий. Выбор только за нами", – подчеркнул Жорин.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита на Аляске Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он, в частности, резко отказался от требования о прекращении огня, на котором сам же настаивал. Изменение позиции Трамп объяснил тем, что, мол, "надо завершать войну, а не устанавливать временное перемирие".

В ходе разговора Трамп также пригласил Зеленского в Белый дом 18 августа. В канун визита украинского президента в Вашингтон стало известно, что поедет он туда не один: компанию Зеленскому составят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд других западных лидеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!