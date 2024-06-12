Жизнь за железным занавесом: как и почему людей не выпускали из СССР

Так называемый железный занавес очень ярко иллюстрирует настоящий уровень жизни в СССР. Ограничения касались не только распространения информации, ввоза товаров, но и выезда людей за границу.

Союз и в прямом, и в переносном смысле отделил себя от всего мира. О том, почему так произошло, рассказал белорусский блоггер и исследователь СССР Максим Мирович.

Для того чтобы эмигрировать, нужно было либо пройти все круги ада, после чего, возможно, вам позволили бы уехать с небольшим количеством вещей, либо просто бежать из страны. Это доказывает, что жизнь в союзе была совсем не такой счастливой, как о ней говорили, ведь из страны с высоким уровнем жизни не пытаются уехать.

Почему СССР не выпускал своих граждан

Советские власти всеми силами пытались создать иллюзию для западных стран о том, что в союзе живется очень хорошо. Всюду звучали тезисы о том, что СССР – это свободная страна больших возможностей. Это и неудивительно, ведь о проблемах говорить просто запрещено. Всех, кто так или иначе критиковал систему, убивали, сажали или заставили молчать другими способами.

Для этого же и закрыли границы. Благодаря этому свободному миру можно было рассказывать о том, что в стране нет эмигрантов, критики власти в прессе и т.д. Мол, в СССР так хорошо, что люди даже не хотят уезжать. А демократический мир верил в эти сказки, ведь не привык, что когда дело касается коммунистов, нужно смотреть на их действия, а не на слова.

Туризм в СССР

В СССР туристами называли бродяг, ходивших с рюкзаком, мятым алюминиевым котелком и гитарой за плечами. Путешествовали они по холмам, лесам и озерам. О том, что настоящие путешественники ездят по всему миру, им вообразить было почти невозможно.

Чтобы уехать из страны для отдыха хотя бы ненадолго, нужно было купить невероятно дорогую путевку (она стоила примерно 5 советских зарплат), но даже это не гарантировало, что вас выпустят. Людям предстояло еще пройти через несколько уровней фильтрации.

Сначала будущему туристу давали так называемую характеристику, описывающую его нравственные качества. Затем он с подтвержденной и подписанной бумажкой поступал на рассмотрение и согласование в районный комитет КПСС.

Кроме того, люди должны были заполнить специальную анкету, в которой нужно было перечислить всех родственников (даже умерших), получить справку о состоянии здоровья и добавить выписку из решения профсоюзной организации. И только после успешного прохождения этих этапов будущие туристы могли обменять немного денег на валюту и готовиться к поездке.

Если хоть раз гражданина заподозрили в том, что он намерен уехать и не вернуться, все пути выезда из страны были закрыты полностью.

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