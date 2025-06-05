Жизнь оборвалась возле Покровска: на войне погиб Герой со Львовщины Дмитрий Коломиец. Фото

На войне против российских оккупантов 28 мая погиб 45-летний Дмитрий Коломиец. Он был старшим солдатом, командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов стрелкового батальона 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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Горсовет Дрогобыча (Львовская область) на официальном сайте подтвердил трагедию. В этом городе Герой проживал и работал, хотя был родом с Закарпатья и некоторое время жил на Днепропетровщине.

Дмитрий Коломиец родился 15 сентября 1979 года. Высшее образование получил в Днепропетровском университете на факультете географии. В Дрогобыч переехал после женитьбы.

В октябре 2024-го мужчина пополнил ряды ВСУ. Он погиб, выполняя боевое задание вблизи н.п. Покровск Донецкой области 28 мая 2025 года.

У защитника остались сын и жена.

Героя "на щите" встретили дома 5 июня. В тот же день состоялось общегородское прощание с защитником.

"Тело павшего воина найдет вечный покой на кладбище по улице Пилипа Орлика", – сообщили представители местной власти.

Как писал OBOZ.UA, ранее в боях против российских оккупантов погиб молодой стрелок-снайпер Иван Попик из Тернопольской области. Жизнь воина 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады оборвалась осенью прошлого года на восточном направлении фронта.

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