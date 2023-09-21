Жёны военных лётчиков из Энгельса пожаловались на угрозы им и их семьям. Говорят - "не понимаем, при чём тут мы и кто автор угроз".

Действительно, а что случилось?

А потом жена летчика из Энгельса купит машину на деньги, которые заработал летчик из Энгельса, и поедет в Европу. И ее не пустят на ее авто. И она тоже удивиться. "Не понимаем, причем тут мы. Это же все Путин. Вы что, хотите, чтобы мы объединились вокруг Путина?"

И действительно, а что случилось? Почему вдруг россиян, которые живут в России, которые не сели в тюрьму за протесты против войны и продолжают жить в России, не пускают в Европу на их автомобилях. И они бедные вынуждены будут снова нести свои деньги Эрдогану и лететь через Стамбул. Что же случилось? Почему же их не пускают.

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И если бы проблемы возникали у "хороших" русских, которые выехали в Европу в знак протеста. У тех, кто не пошел на компромисс с Путиным и не остался жить с стране, которая ведет агрессивную войну и творит геноцид. Снова вернувшись к атакам энергетической инфраструктуры и завода Пепси (а все потому что там много калорий, энергетически богатый напиток).

Но нет. На проблемы жалуются люди, живущие в России. И требуют войти в их положение. И не понимают или не хотят понимать связи между тем, что они живут в России и это нормально, что их не должны пускать к себе цивилизованные страны. Не понимают, что это удивительно, что их вообще куда-то пускают. Ведь среди них могут быть летчики из Энгельса, наемники из Вагнера или просто очередной Петров и Баширов, направляющийся на задание.

Не понимаем, при чем тут мы….

Говорят, умом Россию не понять. Но почему то самые непонятливые – это сами россияне.