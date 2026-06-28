Женщины гораздо сильнее страдают от жары по научным причинам

Женщины больше страдают от жары из-за различий в жировой ткани, гормонах и механизмах терморегуляции, поэтому мы на самом деле потеем позже и меньше, чем мужчины.

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Вместо того чтобы выделять тепло, организм направляет кровь к коже, и это может снизить артериальное давление, вызывая головокружение или даже обморок, а для некоторых женщин жара может стать настоящим испытанием для сердечно-сосудистой системы, пишет Express.

Врач общей практики объяснила, почему женщинам может быть "тяжелее переносить" жару. Доктор Нигат Ариф — врач общей практики по вопросам женского здоровья, медицинский педагог и телеведущая, известная своими выступлениями на телевидении и радио в таких шоу, как "Loose Women" и "This Morning". По словам врача, летняя жара может по-разному влиять на женщин.

"Исследования показывают, что женщины часто начинают потеть при более высокой температуре тела и в целом выделяют меньше пота, что может сделать охлаждение испарением менее эффективным в жару, поэтому вместо того, чтобы терять тепло через пот, организм в большей степени полагается на приток крови к коже", — рассказала специалистка.

Напомним, Европа страдает от аномальной жары – исключением не стала и Бельгия, в столице которой расположена штаб-квартира Европейской комиссии. В здании Берлемон 26 июня были вынуждены отключить систему кондиционирования воздуха. Однако это коснулось не всех сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран ежедневно фиксируются рекордные показатели температуры воздуха: столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже свыше 40 градусов по Цельсию.

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