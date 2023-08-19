Женщина 20 лет играла в лотерею, используя одинаковые цифры, и сорвала джекпот

Когда-то Альберт Эйнштейн сказал, что глупо ждать новых результатов от повторения одних и тех же действий. Однако и из этого в целом универсального правила существуют исключения.

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Таким исключением стала американка по имени Тамара Лафингхаус из Мурсвилла, Северная Каролина. Она десятками лет играла в местную лотерею, используя одну и ту же комбинацию цифр, и выиграла действительно большой приз, сообщил сайт лотереи.

О своем большом успехе женщина узнала во время семейной поездки в Вайоминг, где живут ее родители. Когда она пила кофе с папой, он зачитал ей выигрышные номера из нового розыгрыша. Она сразу узнала комбинацию, которую из раза в раз использовала более 20 лет. Но все равно попросила отца еще раз зачитать ее, ведь не сразу поверила в собственную удачу.

"Я играю одними и теми же номерами уже более 20 лет. Это разные дни рождения в моей семье", – рассказала Лафингхаус о своем выборе комбинации. В очередном розыгрыше 17 июля сыграли четыре числа, что принесло ей 50 000 долларов, а вдобавок выпал красный шар, который увеличил выигрыш вчетверо. После вычета налогов сумма приза составила 142 501 доллар.

Женщина поделилась, что хочет потратить часть выигрыша на поездку в Италию, откуда родом был ее прадед. Она планирует посетить страну вместе со своим мужем. А остальное распределить между собственными сбережениями и пожертвованием школе, где училась. Эти деньги должны пойти на финансирование стипендий способным учащимся.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об американском математике, который высчитал, как увеличить свой шанс на выигрыш в лотерею.

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