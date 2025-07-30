Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на воинский учет будут ставить автоматически: что это значит

Кабинет министров ввел изменения в правила воинского учета для женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Отныне они автоматически будут становиться на учет без их личного присутствия.

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Об этом сообщил представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 30 июля.

Что известно

"Предусмотрено автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия", – говорится в сообщении.

Также был уточнен порядок действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки в отношении соответствующих категорий женщин, а также усовершенствована процедура внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг".

Что предшествовало

Согласно ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", постановке на воинский учет подлежат гражданки Украины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Кроме того, обязанность распространяется на женщин, которые имеют специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Напомним, в начале июля в Украине заработал механизм автоматической постановки на воинский учет, который не требует личного посещения ТЦК. Это стало возможным после обновления правительственного постановления №932, которое позволяет интегрировать данные из реестра "Оберіг" и Государственной миграционной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время действия в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации для военнообязанных предусмотрено наказание за уклонение от мобилизации или нарушение правил воинского учета. И речь идет не только о штрафах.

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