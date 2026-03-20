'Железные мечи, израненные сердца': Ложкин объявил о выходе новой книги от автора бестселлеров о Моссаде

Книга "Залізні мечі, зранені серця. Доленосна війна Ізраїлю з ХАМАСом" известного израильского историка и писателя Михаэля Бар-Зохара стала уже девятой в книжной серии "Еврейская библиотека", основанной ​​Еврейской конфедерацией Украины. Автор книги уже знаком украинским читателям по бестселлерам "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" и "Амазонки Моссаду", ранее выходившим в "Еврейской библиотеке".

О выходе из печати очередной книги серии сообщил президент ЕКУ Борис Ложкин.

Книга "Залізні мечі" вышла в свет в издательстве "Наш Формат" при содействии коммуникационного агентства Ideas&Strategy и при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных, соучредителей одного из крупнейших в Украине производителей дронов – "Генерал Черешня". OBOZ.ua является информационным партнером выхода этой книги.

По словам Ложкина, хотя в книге Михаэля Бар-Зохара рассказывается об одноименной операции Израиля, которая началась в ответ на террористическую атаку со стороны ХАМАС 7 октября 2023 года, текущая операция "Рев Льва" против Ирана является логическим продолжением "Железных мечей".

"Рано или поздно устранение иранской угрозы как первоисточника должно было произойти, так как несамостоятельность прокси-формирований на Ближнем Востоке была очевидна для многих. Однако, не для всех", – отметил Ложкин.

Поводом для создания "Железных мечей" для автора стало искажение информации об истоках конфликта и мотивах Израиля, который был вынужден защищаться и возвращать заложников. Писать летопись этого противостояния Михаэль Бар-Зохар начал на следующий день после нападения из Газы, чтобы сбить огромную волну дезинформации.

"Уверен, "Залізні мечі" получат одобрительные отзывы украинских читателей. Потому что эта книга – о боли утрат, праве на свободу и ценности каждой жизни. То есть о вещах, максимально понятных украинцам", – поделился президент ЕКУ.

Напомним, особенностью книжной серии "Еврейская библиотека" является то, что в ней впервые на украинском языке издаются мировые бестселлеры о евреях и Израиле.