Ждут целый год: какие знаки зодиака обожают осень

Пока другие жалуются, что на улице становится холоднее, эти знаки зодиака наслаждаются этим временем больше, чем когда-либо. Осень – их любимое время года.

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Они с удовольствием достают мягкие одеяла из шкафа, заваривают чашку горячего чая и устраиваются поудобнее, чтобы посмотреть любимый сериал, пишет OBOZ.UA.

Телец

Знак зодиака, заслуживающий звания самого большого любителя осени, — это Телец. Бесспорно, ведь они любят всё, что связано с комфортом, спокойствием и уютной атмосферой. Для них свернуться калачиком под одеялом в мягком свитере, чашка чая и зажженные свечи — идеальный сценарий для идеального вечера.

Плохая погода совсем не беспокоит Тельцов, поскольку она даёт повод замедлить темп и сосредоточиться на собственном комфорте. Осенью Тельцы также любят любоваться красочным падающим листьям и наслаждаться сезонным кофе.

Дева

Девы лучше всего чувствуют себя осенью. Здоровый образ жизни и крепкий иммунитет позволяют им, когда другие начинают бороться с простудами в конце сентября, наслаждаться менее людными аттракционами и прогулками в парке.

А когда идет дождь, она просто улыбается, потому что такая погода способствует расслаблению, наведению порядка и возвращению к повседневному распорядку. После суетливого лета она наслаждается прохладными утрами. Ей нравится иметь свой собственный ритм и распорядок дня, поэтому осень может быть для неё особенно умиротворяющей.

Скорпион

Скорпион – это знак зодиака, которому особенно нравится осенняя атмосфера. Прогулка сквозь туман, дождь и быстро наступающую темноту может заставить вас почувствовать себя персонажем из "Сумерек" или "Дневников вампира".

Прохладные вечера не только не угнетают их, но и на самом деле способствуют их творчеству и позволяют проводить больше времени в мире своего воображения. Скорпион, скорее всего, выберет прогулку по пустому парку или уютный фильм, чем многолюдную летнюю вечеринку.

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