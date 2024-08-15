Жарко, но облачно: синоптики дали прогноз на 15 августа в Украине

В четверг, 15 августа, погода в Украине будет достаточно жаркой, однако будет спасать то, что солнце будет иногда прятаться – синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет северо-западный, его скорость будет 5-10 м/с.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. День по всей территории страны пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью по стране будет 10-15 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 24-29 градусов по Цельсию.

На Закарпатье и в южной части Украины ночью 15-20 градусов, днем – 27-32 тепла.

В Киевской области тоже будет переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха по области ночью 10-15 градусов, днем 24-29 градусов по Цельсию. В Киеве ночью 13-15 градусов тепла, а днем 25-27 градусов с плюсом.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 15 августа, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода без осадков. Однако в ближайшие дни температура воздуха повысится и будет царить жара.

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