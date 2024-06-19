Жара ослабнет: Украину накроют дожди с грозами, синоптики дали детальный прогноз. Карта

В четверг, 20 мая, значительную часть территорий Украины покроют дожди и грозы, возможны штормовые порывы. Поэтому жара ослабнет – днем максимальная температура воздуха составит +27 градусов. На юге и востоке сохранится жаркая погода, там столбики термометра поднимутся до +28...+33 градуса.

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Такой прогноз погоды обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. Она, в частности, объяснила, что завтра Украину посетит атмосферный фронт.

"Поэтому в западных, северных областях, местами в центральной части и вечером в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. За фронтом в этих областях ослабнет жара, днем ожидается +22...+27 градусов", – прогнозирует она.

По словам синоптика, южные и восточные области "будут еще принадлежать жаркой погоде", там днем четверга +28...+33 градуса.

При этом в большинстве областей Украины 20 июня ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве посвежеет до +22...+24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Предвидится сильный северо-западный ветер, предупредила Наталья Диденко.

По ее данным, 21-22 июня жара спадет уже и на востоке и юге, однако в дальнейшем "лето вернется из короткой командировки и наведет порядок жарой, короткими дождями, вишнями, кабачками, розами, белым льном и батистом".

Синоптик также заметила, что во время дождя летом развивается кучево-дождевая облачность, которая может принимать форму облака-наковальни.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, дожди 20 июня ожидаются на всей территории Украины, кроме Крыма и западных областей.

В пятницу, 21 июня, без осадков, за исключением Харьковщины, Луганщины и Донетчины.

В субботу, 22 июня, дожди прогнозируют на западе Украины, в воскресенье, 23 июня – в северо-западной части Украины, а в понедельник, 24 июня, дожди будут лить везде, за исключением южных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере 550 паломников во время хаджа – традиционного посещения Мекки (в 2024 году c 14 по 19 июня). Еще более 2000 людям потребовалась медицинская помощь. 17 июня в Большой мечети в городе Мекка столбики термометров достигли отметки в +51,8 градуса.

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