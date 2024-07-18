Жара кое-где сменится дождями: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 18 июля

Погода в Украине в четверг, 18 июля, все еще будет очень жаркой в большинстве областей – на юге столбики термометров будут показываться до +42 градусов, в центре и на востоке прогнозируют до +38. В то же время, часть страны накроют дожди с грозами.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, в западных, северных, в большинстве центральных, а также местами в Одесской и Николаевской областях, возможны кратковременные дожди с грозами.

В отдельных районах возможны град и шквалы от 15 до 20 м/с. Значительные дожди ночью синоптики прогнозируют в западных регионах, на остальной территории страны без осадков.

На юге и востоке, а также в большинстве центральных областей, днем 18 июля ожидается сильная жара от +35 до +39 градусов; в Херсонской и Николаевской областях столбики термометров местами будут показывать +42 градуса. Ночью прогнозируют от +21 до +26.

В Черниговской, Киевской, Сумской, Житомирской областях днем ожидается от +29 до +32, ночью будет около +22. На западе Украины днем будет немного прохладнее – от +23 до +28 градусов.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области – днем прогнозируют грозы, местами град и шквал 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура по области ночью от +18 до +23 градусов, днем от +27 до +32. В Киеве ночью до +23, днем около +30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля в Киеве зафиксировали температурный рекорд – +36 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года. Кроме того, температура воды в Днепре превысила предыдущий максимум, зафиксированный 22 июля 2010 года.

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