Землю накрывает сильная магнитная буря: сколько она продлится и как подготовиться

В мире ожидается мощная магнитная буря. Она будет довольно непродолжительной – всего один день. Украину это явление накроет уже 21 января.

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Об этом сообщают эксперты из Meteoagent. Также специалисты успокаивают – буря будет не только непродолжительной, но и последней в январе.

В целом, это будет уже пятая магнитная буря в Украине за январь. Однако эксперты предупредили, что интенсивность последней бури будет очень мощной по сравнению с другими.

Магнитные бури и самочувствие связаны?

Услышать ответ на этот вопрос от ученых пока нельзя – единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет. С другой стороны – бывает ли дым без костра? Большинство людей, в том числе и специалистов, уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей.

У врачей есть такое понятие: "метеозависимый человек". Это означает, что физическое состояние личности может значительно изменяться от любых метеоролических явлений. В первую очередь подразумеваются внешнее давление и влажность атмосферы. Однако медики говорят, что практически все метеозависимые люди ощущают и магнитные бури. Жалуются, в частности, на головную боль, мигрени, усталость и повышенное давление.

Некоторые исследователи соглашаются, что геомагнитное воздействие на человека – реальность. Другие считают доказательства недостаточными, а заявления своих оппонентов безосновательными. Есть исследование, выявившее связь между геомагнитной активностью и риском инсульта. Но даже его авторы признают, что проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Что такое магнитные бури?

Электромагнитная активность Солнца – явление обычное. Но иногда она усиливается. Возникают коронарные дыры и выбросы коронарной массы. Это называют солнечной вспышкой. Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. У Земли из-за своего собственного сильного магнитного поля есть защита от таких космических явлений. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они сталкиваются с этой защитой. Магнитное поле начинает колебаться. Именно эти процессы и называются магнитными бурями. То есть фактически магнитные бури – это последствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

На чем могут отразиться магнитные бури?

Прежде всего, именно благодаря им возникают полярные сияния. Их всегда можно видеть на полюсах планеты, а в периоды сильных магнитных бурь такие сияния видят и обычные украинцы.

Менее известное, однако более опасное влияние геомагнитной активности происходит на электронику. Из-за магнитных бурь возможны сбои в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.д.

Самая большая геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. Если бы магнитная буря такой же силы произошла сегодня, когда технологии проникли в жизнь человечества уже везде, это привело бы к настоящей катастрофе и нанесло многомиллиардный ущерб.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, на большей части территории Украины 21 января будет неустойчивая погода, возможны снегопады и незначительное снижение температуры. На дорогах будет гололед.

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