Землю накрывает сильная магнитная буря: сколько она будет длиться и как уберечься

Уже сегодня, 3 января, Землю накроет вторая с начала года магнитная буря. Она будет сильной и продлится целых три дня – до 5 января включительно.

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Об этом сообщает ресурс Meteoagent, прогнозирующий магнитные бури. Там отметили, что магнитосфера будет находиться в состоянии беспокойства в ближайшие несколько дней.

Напомним, что магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Воздействие магнитных бурь на людей

Как известно, сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести угнетенное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как пережить магнитную бурю

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежем воздухе – к примеру, устраивать для себя маленькие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую важную физическую активность.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что всего в январе ожидается 6 магнитных бурь, которые пройдут в три периода.

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