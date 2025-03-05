Землю накрыла мощная магнитная буря: что делать, чтобы улучшить самочувствие

Уже несколько дней на Земле продолжает бушевать сильная магнитная буря, которая может существенно сказаться на самочувствии людей. Повышенная геомагнитная активность вызвана недавними вспышками на Солнце.

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Наибольшая солнечная активность с К-индексом до 7 ожидается 5 марта. Об этом сообщает портал Meteoagent.

В период с 6 по 9 марта прогнозируется умеренная геомагнитная активность. Однако уже с начала следующей неделе стоит быть готовыми к новой волне магнитных бурь.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше. Следовательно, в ближайшее время повышенная активность на поверхности Солнца окажет влияние на нашу планету.

Магнитные буры вызваны взрывами и вспышками на Солнце, которые приводят к выбросу в космическое пространство большого количества заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходят возмущения, называемые учеными геомагнитными бурями.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Когда на Земле бушует магнитная буря, также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

Напомним, согласно исследованиям, в результате глобального потепления треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Это может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся. Ученые подчеркнули, что некоторые группы видов или типов подвергаются гораздо большему риску, чем другие, например земноводные.

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