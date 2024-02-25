Землю накрыла магнитная буря после мощных вспышек на Солнце: сколько будет продолжаться

На Солнце произошла чрезвычайно сильная вспышка, пик которой пришелся на 22 февраля. Однако жители Земли почувствуют влияние этого явление лишь 25 февраля.

В этот день на нашей планете будет сильная геомагнитная буря. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Вспышка на Солнце была классифицирована как X6.3. Класс X обозначает самые интенсивные вспышки, а число указывает на ее силу: чем выше, тем больше.

Подобные солнечные пятна наиболее распространены, когда Солнце достигает пика своего цикла, каждый цикл которого длится около 11 лет. В настоящее время идет 25 цикл, и ожидается, что он достигнет своего пика в этом году. Однако человечество узнает о пике и определит его примерно через 6 месяцев.

В результате вспышек на Солнце 25 февраля на Земле могут возникнуть магнитные бури класса G1, поскольку ожидается, что корональный выброс массы (CME) пройдет через магнитное поле Земли.

По информации Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, самая сильная геомагнитная активность на Земле 25 февраля ожидается с 12:00 до 21:00.

После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые движутся в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти эффекты можно увидеть в форме полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросетях.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Когда на Земле бушует магнитная буря, также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

Ранее сообщалось, что для того чтобы Солнце обернулось вокруг галактики Млечный Путь, нужно примерно 220-230 миллионов земных лет, этот промежуток времени астрономы называют галактическим годом. И если бы мы пользовались этой единицей измерения, то Солнцу сейчас было бы ориентировочно 20 лет.