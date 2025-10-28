Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится

В последние дни октября Землю накроют мощные магнитные бури. Солнечная активность влияет на атмосферное давление, поэтому определенная часть людей может испытывать головную боль и ухудшение самочувствия. OBOZ.UA рассказывает, сколько продлятся магнитные бури и как улучшить свое состояние в этот период.

По данным приложения "Метеоагент", во вторник, 28 октября, ожидается красный уровень солнечной активности, которая способна негативно влиять на здоровье и вызывать сильную головную боль. Похожая ситуация будет и на следующий день, 29 октября. Уже в четверг, 30 октября специалисты прогнозируют желтый уровень, что означает среднюю интенсивность магнитной бури.

Влияние магнитной бури на человеческий организм

Во время магнитных бурь в магнитном поле Земли происходят изменения, которые могут вызвать физический и психологический стресс. Чаще всего люди жалуются на головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна, головокружение и колебания артериального давления. Особенно чувствительными к таким изменениям являются люди с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как улучшить самочувствие в этот период

В дни повышенной солнечной активности следует придерживаться спокойного режима, избегать переутомления и стресса, больше отдыхать и пить достаточное количество воды.

Чтобы легче перенести период магнитных колебаний, в эти дни лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок, проводить время на свежем воздухе и контролировать артериальное давление. Людям, склонным к головным болям, стоит иметь под рукой обезболивающие средства.

