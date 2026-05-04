Землю накрыла магнитная буря 'красного' уровня: сколько будет длиться

4 мая 2026 года на Земле зафиксировали магнитную бурю повышенного – "красного" уровня. Геомагнитная активность достигала значений, которые могут влиять на связь, навигацию и энергосистемы.

Ожидается, что возмущения будут продолжаться еще минимум сутки с постепенным спадом интенсивности. Об этом свидетельствует Meteoagent.

Геомагнитный индекс Kp в течение последних дней периодически достигал высоких значений, включая "красный" уровень, что соответствует сильным бурям. Наиболее интенсивный всплеск зафиксировали около 1 мая, после чего активность оставалась нестабильной.

Данные солнечного рентгеновского излучения свидетельствуют о повышенной активности Солнца, включая отдельные вспышки, которые могли вызвать выбросы заряженных частиц в направлении Земли. В то же время поток протонов остается относительно стабильным, что может свидетельствовать об отсутствии экстремальных сценариев.

Магнитные бури возникают в результате солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Когда эти потоки достигают магнитосферы Земли, они провоцируют возмущения, которые могут вызвать полярные сияния, перебои в работе спутников, GPS и радиосвязи.

В ближайшие дни геомагнитная активность постепенно снизится до умеренного уровня. В то же время метеочувствительным людям советуют внимательнее относиться к самочувствию, а операторы технических систем – учитывать возможные кратковременные сбои.

