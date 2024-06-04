Землю накроет мощная магнитная буря: сколько она будет длиться и как уберечься от вредного воздействия

Во вторник, 4 июня, Землю накроет очередная магнитная буря. Она будет сильной и продлится два дня – до 5 июня включительно.

Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent. Геомагнитная активность будет соответствовать К-индексу 5.

Позже однодневную повышенную солнечную активность прогнозируют на 9 июня. Затем с 12 по 15 июня будет четырехдневная магнитная буря. В первые дни солнечная активность будет невысокой (4 балла), но 14 и 15 числа поднимется до 6 баллов.

Последняя геомагнитная буря в июне по прогнозу продлится с 19 по 23 июня. Эта магнитная буря будет преимущественно не очень мощной, только 21 июня ее сила будет составлять 5 баллов, а в другие дни – 4 балла.

Магнитные бури и их влияние

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Как известно, сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как уберечься от вредного воздействия магнитных бурь

Врачи советуют пить больше воды, а также травяных чаев. В то же время следует отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна. Необходимо также ограничить количество жареной, острой и жирной пищи в рационе, добавив в него больше сезонных овощей, фруктов и зелени.

Нелишним будет добавить в свою жизнь физическую активность, например, больше ходить пешком. Надо не забывать регулярно проветривать квартиру и проводить больше времени на свежем воздухе.

Если самочувствие уже ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или возьмите выходной. Старайтесь в такие дни свести к минимуму дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии.

Как сообщал OBOZ.UA, мощная магнитная буря накрыла Землю в последние дни весны. Она началась в четверг, 30 мая, а в пятницу, 31 мая, приобрела новую силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!