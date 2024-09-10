Землю накроет мощная магнитная буря: сколько дней она продлится и как уберечься от вредного воздействия

Во вторник, 10 сентября, Землю накроет очередная магнитная буря. Она будет сильной и продлится два дня – до 11 сентября включительно.

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Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent. Геомагнитная активность 10 сентября будет соответствовать К-индексу 6 (красный уровень),

А уже в четверг, 12 сентября, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз может измениться в зависимости от того, что будет происходить на Солнце, поэтому исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Фактически магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Как известно, сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежем воздухе – к примеру, устраивать для себя маленькие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую важную физическую активность.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года астрономы прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может влиять на самочувствие метеозависимых людей. По предварительным данным, ожидается три периода, когда магнитные бури будут наиболее сильными.

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