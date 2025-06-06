Землю накроет магнитная буря 'красного уровня': названа дата

В субботу 7 июня Землю накроет магнитная буря "красного уровня" с К-индексом 4,7. Продержится она не долго, уже в воскресенье 8 июня прогнозируют магнитную бурю среднего уровня с К-индексом 4, то есть желтый уровень.

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Об этом сообщает ресурс Meteoagent. Сегодня, 6 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,3 "зеленого уровня", она соответствует слабым магнитным бурям.

Вследствие такого природного явления метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Что такое солнечные вспышки и бури на Солнце

Солнечные вспышки (также солнечные бури или геомагнитные бури) – это внутренние реакции Солнца, включающие выбросы солнечной массы и вспышки на поверхности, которые высвобождают энергию во всех направлениях. Когда эта энергия достигает Земли, она запускает геомагнитную активность.

Солнечные вспышки происходят, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и разрываются, вызывая массивные взрывы энергии.

Магнитные бури способны вызвать изменения атмосферного давления, что у чувствительных людей может вызвать головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. К сожалению, препаратов против воздействия бурь не существует, однако облегчить самочувствие можно, используя обычные средства для устранения симптомов.

Помощь организму во время магнитных бурь

– наладьте полноценный сон и употребление полезной пищи;

– ограничьте потребление острого, соленого, жирного, алкоголя и кофе;

– пейте чаи на травах и воду, минимум 2 л в день;

– чаще гуляйте на свежем воздухе и избегайте длительного пребывания под прямым солнцем;

– делайте легкие физические упражнения для улучшения самочувствия и бодрости;

– избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций;

– людям, страдающим хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства;

– утром примите контрастный душ, чтобы взбодриться, а вечером ванну для расслабления.

Напомним, в Украине 31 мая было зафиксировано два землетрясения. Подземные толчки произошли в Закарпатской области, а магнитуда обоих землетрясений по шкале Рихтера составила 2,0.

Как писал OBOZ.UA, новое исследование обнаружило свидетельства мощной солнечной бури около 14 300 лет назад. Она оказала сильное влияние на Землю. Благодаря анализу годовых колец деревьев и образцов льда исследователи смогли зафиксировать последствия этого космического явления.

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