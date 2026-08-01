Землю на выходные покроют две магнитные бури: когда ждать

Центр прогнозирования космической погоды NOAA обновил трехдневный геомагнитный прогноз. В ближайшие дни Земля попадет под воздействие коронального выброса массы, произошедшего на Солнце 30 июля.

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Основной удар космического стихийного бедсвия припадет на 2 августа. Об этом говорится в соответствующем прогнозе на сайте NOAA.

Точный календарь и пики активности

Начиная со 2 августа один за другим ожидаются два всплеска геомагнитной активности уровня G1 (слабая буря) и G2 (умеренная буря). До конца дня 1 августа геомагнитное поле останется относительно спокойным, но уже к ночи начнет нарастать возмущение. В воскресенье 2 августа метеочувствительным людям стоит проявить особую осторожность.

2 августа (воскресенье) – Основной удар.

00:00 – 09:00 – Нестабильное геомагнитное поле.

09:00 – 12:00 – Пик активности, уровень G2. Индекс Kp поднимется до 5.67. Это умеренная, но ощутимая магнитная буря, способная повлиять на самочувствие и вызвать незначительные колебания в энергосетях.

12:00 – 15:00 – Небольшая спад-пауза (Kp 4.33).

15:00 – 18:00 – (Второй всплеск, уровень G1). Индекс Kp достигнет 5.00.

После 18:00 – Резкий спад активности, геомагнитный фон начнет приходить в норму (Kp 1.67–3.00).

Кто в зоне риска и какие симптомы возможны

Геомагнитные колебания уровня G1–G2 чаще всего ощущают метеозависимые люди, пожилые, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Распространенные симптомы во время бури:

Головная боль, головокружение, мигрень;

Перепады артериального давления и учащенное сердцебиение;

Быстрая утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;

Повышенная раздражительность и тревожность.

Как подготовиться и облегчить состояние

Чтобы свести к минимуму негативное влияние геомагнитных всплесков в воскресенье, врачи рекомендуют соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяных чаев. Ограничьте употребление кофе, энергетиков, алкоголя, а также слишком жирной и соленой пищи.

Отложите тяжелые физические тренировки и старайтесь не переутомляться эмоционально. Регулярно проветривайте помещения и устройте спокойную прогулку на свежем воздухе.

Людям с гипертонией или заболеваниями сердца стоит держать под рукой необходимые лекарства и контролировать артериальное давление. Постарайтесь выспаться накануне пика геомагнитной активности.

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