Зеленский отметил работницу ДТЭК орденом 'За заслуги'

Президент Владимир Зеленский наградил нефтегазового специалиста компании ДТЭК Нефтегаз Юлию Игнаточкину орденом "За заслуги" III степени.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Президент Украины Владимир Зеленский наградил менеджера по петрофизике "ДТЭК Нефтегаз" Юлию Игнаточкину орденом "За заслуги" III степени. Государственная награда присуждена за высокий профессионализм и экспертный уровень Юлии в сфере интерпретации геофизических и петрофизических данных", – говорится в нем.

Отмечается, что ее инициативы и основательный анализ позволили выявить ранее пропущенные газоносные пласты, что обеспечило рост добычи углеводородов.

Также важным достижением Игнаточкиной стала разработка и внедрение собственных алгоритмов комплексирования данных геофизических исследований скважин.

В ДТЭК отметили, что это позволило значительно повысить точность определения коллекторских параметров и уменьшить геологические риски.

"В нефтегазовой отрасли большие достижения и победы возможны, прежде всего, благодаря настойчивости и колоссальному труду всей команды. Полученная награда – это высокое признание достижений и вклада всего нашего коллектива в энергетическую безопасность Украины. Искренне поздравляю Юлию с этой наградой и горжусь, что такие талантливые люди работают в ДТЭК", – добавил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.