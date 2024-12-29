Зеленский рассказал о старте работы военного омбудсмена, новой помощи от США и приложении Армия+

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании нового института – военного омбудсмена, который будет защищать права украинских воинов и их семей. Фамилию человека, который будет занимать эту должность, украинцы узнают 30 декабря, когда будет обнародован соответствующий указ

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Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем обращении. Также Зеленский рассказал об ожидаемом новом пакете помощи от США и о том, как уже сейчас помогает защитникам приложение Армия+.

По словам главы государства, военный омбудсмен в Украине появится в результате запросов украинских воинов и потому, что в этом есть объективная потребность.

"Нужен такой человек, который будет способен защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов", – подчеркнул Зеленский. .

Обсуждение создания такого института продолжалось на разных уровнях: с Министерством обороны, с военным командованием и с представителями гражданского общества.

С кандидатурой первого военного омбудсмена глава государства уже определился.

"Сейчас подготовлено первое решение – указ о назначении уполномоченного президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру – сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что новоназначенный омбудсмен, представители правозащитного сообщества и должностные лица Минобороны будут вместе работать над созданием законопроекта о военном омбудсмене и системных основах его деятельности: полномочиях, финансах и т.д.

"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Необходимо в ближайшее время дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает", – подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил, что приложение "Армия+", созданное Минобороны, уже сейчас помогает решать часть проблем, с которыми сталкиваются в украинские воины.

"В частности, это переводы – вопрос, который долго не решался. И сейчас в Вооруженных Силах Украины это уже работает: более 5 тысяч положительных переводов есть – рапорты согласованы. Работает это уже и для Национальной гвардии Украины, будет это и для наших пограничников. Мы будем и дальше развивать цифровые сервисы – то, что не только убирает "бумажную" армию, но и реально помогает людям ощущать больше благодарности от государства и больше уважения к себе", – заверил Зеленский.

Затронул президент и вопрос помощи украинской армии от западных партнеров. В частности, он подтвердил, что 30 декабря об очередном пакете помощи должны объявить США.

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины – мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны на защиту Украины. И должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем более полные поставки от партнеров, тем больше сохранившихся жизней наших ребят. Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне", – заявил Зеленский.

Кроме того, в воскресенье, 29 декабря, глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"В следующем году – председательство Канады в G7, и важно, чтобы международное сотрудничество ради защиты наших ценностей, жизни наших народов точно усиливалось. Мы обсудили с Джастином конкретные вещи: оружие, дополнительные системы ПВО, инвестиции в наш ОПК, также наше экономическое взаимодействие, санкции против России – все, что помогает приближать мир", – рассказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал мир остановить Россию "общей силой". Он рассказал, что в течение уходящей недели россияне запустили по Украине свыше 370 ударных дронов, около 280 КАБов и 80 ракет разных типов.

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