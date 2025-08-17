Зеленский наградил командира "Азова" Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", полковника Дениса Прокопенко. Соответствующий указ глава государства подписал 15 августа.
Этим же указом Зеленский отметил различными государственными наградами десятки защитников из рядов НГУ, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, части Героев награды присвоены посмертно. Указ доступен на сайте главы государства.
Что известно
Высокую государственную награду полковнику Прокопенко Зеленский присвоил своим указом №598/2025.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Прокопенко Дениса Геннадьевича – полковника",– отмечено в указе.
Кроме уже легендарного командира "Редиса", который командовал обороной Мариуполя и прошел российский плен, а ныне руководит одним из самых боеспособных подразделений Сил обороны, этим указом глава государства отметил и десятки других бойцов НГУ, а также сотрудников Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.
В указе президента говорится о награждении их орденами Богдана Хмельницкого III степени, орденами "За мужество" I, II и III степеней, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", орденом Даниила Галицкого.
Значительная часть отмеченных защитников высоких государственных наград была удостоена посмертно.
Что известно о "Редисе"
Денис "Редис" Прокопенко является одним из самых известных украинских военнослужащих. К "Азову" он присоединился еще в далеком 2014 году. Как гранатометчик участвовал в боях за Марьинку, Иловайск и Широкино, во время Павлополь-Широкинской наступательной операции командовал ротой.
В 2017-м году тогда 26-летний Прокопенко возглавил отдельный отряд специального назначения "Азов": он стал самым молодым в истории НГУ и ВСУ командиром.
В 2022 году "Азов" под командованием Прокопенко занял оборону Мариуполя и близлежащих сел. 19 марта 2022 года президент присвоил "Редису" звание Героя Украины.
А в мае командир вместе с другими воинами Мариупольского гарнизона попал в плен к РФ.
Обменять Прокопенко вместе с другими командирами Мариупольского гарнизона удалось 21 сентября 2022 года: по условиям обмена они до конца войны должны были оставаться в Турции – однако вернулись на родную землю значительно раньше.
Только прибыв в Украину, "Редис" заявил, что возвращается на фронт. Сейчас он командует 1 корпусом НГУ "Азов" и продолжает освобождать украинскую землю и сдерживать наступление оккупационных российских войск.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 корпус НГУ участвует в стабилизации ситуации в районе Доброполья, где враг недавно совершил прорыв. На днях военные сообщили о зачистке шести сел возле Доброполья, а также о том, что россияне потеряли значительное количество личного состава и вооружений.
