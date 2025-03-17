Зацепили бензовоз и вылетели под грузовик: на Днепропетровщине в аварии погибли двое 18-летних бойцов ММА

На трассе Днепр – Кривой Рог поздно вечером 16 марта в ужасной аварии погибли два юных 18-летних спортсмена смешанных единоборств – Арсен Албертян и Никита Степанов. Еще трое в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

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Подробнее о трагедии – в материале OBOZ.UA.

Возвращались с соревнований

Авария произошла возле села Авдотовка на трассе Днепр – Кривой Рог в Днепропетровской области поздно вечером 16 марта. Легковой автомобиль Dacia Logan двигался в сторону Кривого Рога. Во время обгона бензовоза легковушка зацепила его, вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с грузовиком. От удара Dacia перевернулась.

В результате погибли двое 18-летних спортсменов смешанных единоборств из Кривого Рога – Арсен Албертян и Никита Степанов. Еще трое спортсменов в возрасте 16-17 лет попали в больницу, один из них – в тяжелом состоянии, его должны перевезти в Днепр. У выживших черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки, живота и переломы.

Спортсмены возвращались с соревнований в Днепре, Никита занял там первое место, а Арсен – второе.

Мечтали стать тренерами

Все, кто знал погибших, шокированы тем, что произошло. Лишь недавно все следили за соревнованиями, поздравляли ребят с победами, а уже через несколько часов узнали об этой ужасной аварии и гибели друзей.

"Арсен был самым лучшим человеком в моей жизни, он всегда был на позитиве. Он все делал ради нас всех. Он себя никогда не жалел. Арсен очень много тренировался, у него было по два занятия каждый день. Спорт для него был всем, он выкладывался на каждой тренировке на 100%, и у него были хорошие результаты. Он четыре года занимался ММА и хотел связать свою жизнь со спортом, мечтал открыть свой клуб ММА", – рассказала OBOZ.UA подруга Арсена.

Оба погибших учились в металлургическом колледже.

Тренер Арсена и Никиты Давид Джорджуа рассказал OBOZ.UA, что ребята хотели связать свою жизнь со спортом, в дальнейшем мечтали стать тренерами.

"Никита 2006 года рождения, пришел тренироваться в 2013 году, его родители привели. Тренировался более десяти лет. Стал профессиональным спортсменом, кандидат в мастера спорта по ММА, на соревнованиях занимал призовые места. Вчера он завоевал первое место", – говорит тренер.

Давид вспоминает, что Арсен пришел к нему подростком, лет в 14. Но парень был очень целеустремленным, собранным. Очень воспитанный и интеллигентный человек. Он также перед трагедией на последнем в своей жизни соревновании занял второе место.

"Арсен умел водить машину, они уже не первый раз ездили на ней на выступления. Случилась ужасная трагедия. Еще трое ребят в больнице, сейчас нужно заниматься ими", – добавляет Давид.

У Арсена остались родители и младшая сестра. У Никиты только родители, он был единственным сыном в семье, а его отец сейчас на фронте, защищает Украину.