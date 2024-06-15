Зато ракеты строили! Гадкая правда об общественных туалетах в СССР

Советский Союз – это страна противоречий и парадоксов. В то время как верхушка гордилась иллюзорным достатком и достижениями в науке, обычные граждане не могли нормально удовлетворить свои базовые потребности.

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Состояние общественных советских туалетов стало символом всеобщей безответственности и безразличия к человеческим потребностям. Об этом более подробно рассказал белорусский блоггер и исследователь быта в СССР Максим Мирович.

Чтобы осознать, в каком состоянии на самом деле были общественные туалеты, и понять отношение "совка" к физическим потребностям человека, стоит упомянуть, что союз отправил человека в космос в 1961 году, а туалетную бумагу начали производить только через 7 лет после этого, в 1968 году. Это ярко иллюстрирует показательность всего, что делала советская власть.

Туалет как унижение

Об уровне жизни в стране следует делать выводы не по демонстративным жестам, а по тому, в каком состоянии находятся общественные туалеты. Это подлинный показатель отношения к населению.

В СССР было очень мало туалетов. В больших городах они были расположены в центре и занимали целое здание или помещение на первых этажах исторических построек. Стены сортиров были украшены мрамором, а при входе обязательно сидел человек, собиравший деньги.

Однако внутри все было совсем не по человечески. Стены кабинок, как правило, не доходили до потолка, а иногда у них вообще не было никаких дверей, поэтому о приватности не было и речи.

Туалетной бумаги, а кабинках не было, ведь ее могли просто украсть, а вместо унитазов обычно были дыры в полу.

У входа в такой туалет постоянно собиралась огромная очередь, а те, кто не мог ее дождаться от безысходности, были вынуждены искать уединения в кустах или подъездах.

Антисанитария

Несмотря на то, что большинство туалетов в СССР были платными, никто эти деньги не отрабатывал, ведь там все время было грязно и воняло. Это было и неудивительно, ведь в союзе не было никакой конкуренции, следовательно, и потребности соответствовать хоть каким-то стандартам тоже.

В платных помпезных туалетах в центрах городов еще было более или менее терпимо, а вот обычные вокзальные сортиры, особенно те, которые были бесплатными, напоминали фильм ужасов. Иногда перегородок не было вообще, а в воздухе можно было вешать топор, ведь об уборке таких помещений, вероятно, речь не шла никогда.

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