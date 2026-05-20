Екатерина Осадчая ввела дома жесткое правило для сыновей: под запретом то, без чего не представляют жизнь миллионы детей

Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что в их семье с коллегой Юрием Горбуновым действуют четкие правила относительно гаджетов и соцсетей для детей. В частности, сыновьям не разрешают смотреть YouTube Shorts, а время на игры строго ограничивают.

В интервью OBOZ.UA Осадчая призналась: они с мужем внимательно следят за тем, какой контент смотрят дети. Ведь в YouTube до сих пор много русскоязычных видео.

"Мы очень контролируем экранное время детей. Например, не позволяем смотреть YouTube Shorts, потому что это формат, который быстро затягивает и формирует зависимость от бесконечного перелистывания ленты. Также внимательно следим за тем, что именно они смотрят на YouTube, ведь там до сих пор очень много русскоязычного контента. Честно говоря, контролировать информационное поле подростков сложно. Но я считаю, что это тоже работа родителей", – объяснила ведущая.

Старший сын Иван уже имеет телефон, однако пользуется им по правилам: "Например, после школы он имеет один час в день на игры. Конечно, как и почти все дети его возраста, играет в Roblox. И здесь тоже надо искать баланс. Потому что мы как родители понимаем: весь его класс играет в эту игру, и если полностью все запретить, ребенок может просто чувствовать себя не на одной волне среди сверстников".

Также Осадчая поделилась, что ее сыновья очень разные по характеру. Иван – активный и постоянно в движении, а Даниил более спокойный и усидчивый. "Если Иван не любит учить стихи, то Даниил – наоборот, с удовольствием их запоминает и рассказывает", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Осадчая призвала родителей общаться на украинском языке со своими детьми. Она поделилась своими наблюдениями, что на детской площадке, куда она ходит с сыновьями, все дети общаются на русском. По ее словам, с 2022 года стало больше украиноязычных людей, однако дети продолжают говорить на языке врага. Осадчая подчеркнула, что несмотря на определенные трудности в переходе на украинский, он все же не китайский, поэтому выучить его легко.

