Защитница Мариуполя Юлия Горошанская помогает сослуживцам восстанавливаться с помощью посттравматического роста

Тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали", защитница Мариуполя и бывшая военнопленная Юлия Горошанская провела встречу с защитниками Мариуполя, проходящими реабилитацию в Трускавце.

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Во время тренинга ветераны говорили о вызовах, с которыми сталкиваются после пережитой травмы, искали свои сильные стороны и новые возможности для восстановления. Юлия Горошанская поделилась личным опытом возвращения к гражданской жизни после плена и рассказала, как посттравматический рост помог ей обрести новый смысл жизни.

Одним из ключевых элементов этого подхода является принцип "равный – равному", когда ветераны, уже прошедшие путь восстановления, сопровождают своих собратьев в первые месяцы после возвращения из плена.

Такие встречи "Сердце Азовстали" регулярно проводит в центрах "Я Мариуполь" при поддержке Мариупольской городской военной администрации. Они являются частью системной работы по внедрению в Украине подходов посттравматического роста, которые помогают ветеранам адаптироваться после пережитого опыта и находить новые возможности для жизни.