Люди, все кто волнуются за наших бойцов, которые сейчас в аду Авдеевки сделает репост!!!

Очень прошу репостов и разбрасывайте по группам! Только так можно собрать.

Ситуация крайне тяжелая, есть бойцы раненые, контуженные, но воюют и очень просят дроны.

Счет на 270 тыс. грн

Еще один Мавик 3 Т с тепловизором – 195 тыс. грн

И Мавик 3 об - 75 тыс. грн

Сегодня оплатила счет на 276 грн два квадрокоптера и уже отправили на Авдеевку.

Люди, 5-20-100 гр, кто как может.

Спасаем жизнь наших бойцов.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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