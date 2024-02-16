Блог | Защитники в Авдеевке просят о помощи: спасем жизнь бойцов
Люди, все кто волнуются за наших бойцов, которые сейчас в аду Авдеевки сделает репост!!!
Очень прошу репостов и разбрасывайте по группам! Только так можно собрать.
Ситуация крайне тяжелая, есть бойцы раненые, контуженные, но воюют и очень просят дроны.
Счет на 270 тыс. грн
Еще один Мавик 3 Т с тепловизором – 195 тыс. грн
И Мавик 3 об - 75 тыс. грн
Сегодня оплатила счет на 276 грн два квадрокоптера и уже отправили на Авдеевку.
Люди, 5-20-100 гр, кто как может.
Спасаем жизнь наших бойцов.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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