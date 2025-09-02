Защитники Мариуполя присоединились к забегу 'Бегу за язык' в поддержку военнопленных

На ВДНХ в Киеве состоялся финальный забег ежегодной благотворительной акции "Бегу за язык", организованной "Рухом Єдині". В нем приняли участие полтысячи украинцев, среди которых – защитники Мариуполя, вернувшиеся из плена.

Кроме традиционной и главной цели – популяризации перехода на украинский язык, нынешний забег посвятили украинцам и украинкам, которые находятся в российском плену. Следовательно, одним из партнеров "Бегу за язык"-2025 стал проект поддержки защитников и защитниц Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали". А среди тех, кто преодолел дистанцию в 1 км, был морской пехотинец, ветеран и амбассадор ОО "Сердце Азовстали" Александр Дидур.

"Сегодня я здесь, чтобы сказать: мы не будем молчать. Я знаю цену молчания. И я знаю цену голоса. Для меня этот забег – не просто о спорте. Это о свободе. О тех, кто сейчас в неволе и ждет, когда их услышит мир. Спасибо "Руху Єдині" и "Сердцу Азовстали" за то, что объединяют нас. Вместе с "Сердцем Азовстали" мы активно выступаем за освобождение украинских военнопленных в Украине и за рубежом. В частности, защитников Мариуполя, которые четвертый год ждут возвращения домой. И сегодня каждый километр, который мы пробежим, – это шаг к тому, чтобы голос наших собратьев и посестер, которые остаются в плену, звучал громче", – рассказал Александр Дидур.

По словам соучредителя "Руху Єдині" Ивана Капелюшника, тему нынешнего забега выбирали с мыслью о том, что говорить на украинском – это свобода и право, которое сейчас защищают тысячи храбрых воинов. А те, кто до сих пор в плену врага, этого права насильно лишены.

"В этом году мы бежали за свободу каждого украинца и украинки, которые оказались в неволе. Пока они держатся там, мы должны не молчать и действовать здесь. Благодарен всем, кто поддержал инициативу, и уверен, что "Бегу за язык" будет иметь продолжение и в следующем году", – отметил Капелюшник.

В общем участники преодолевали дистанции от 300 метров для детей до 21 км для взрослых. 133 человека приняли участие в акции онлайн, преодолев дистанции в разных уголках Украины.

Средства, собранные от регистраций, будут направлены на проведение бесплатных курсов и разговорных клубов украинского в прифронтовых и деоккупированных общинах, а также на образовательные программы для ветеранов и внутренне перемещенных лиц.