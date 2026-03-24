Защитник Мариуполя Всеволод Осинский получил собственную квартиру по программе 'Дома' от 'Сердца Азовстали'

Защитник Мариуполя Всеволод Осинский, получил собственную квартиру по программе "Дома", которая реализуется ОО "Сердце Азовстали" в партнерстве с Фондом Рината Ахметова.

Всеволод Осинский служил в Вооруженных силах Украины с 2013 года. Полномасштабное вторжение встретил в составе разведывательного подразделения и участвовал в боях за Мариуполь. В марте 2022 года во время обстрела он получил тяжелое ранение — сильно травмировал руку и потерял ногу. После эвакуации на "Азовсталь" ему провели ампутацию ноги в сверхсложных условиях.

Защитник вспоминает, что на заводе одновременно находились сотни раненых, а операции часто проводили просто в укрытиях под звуки обстрелов. Несмотря на тяжелое состояние, он неоднократно попадал в списки на эвакуацию вертолетами, однако ни разу не был вывезен. После возвращения на подконтрольную Украине территорию Всеволода ждала долгая реабилитация, которая продолжается до сих пор. Теперь он получил собственную квартиру, которая стала для него надежным фундаментом для построения своего будущего. Ключи от квартиры ему вручила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

Сам военный поблагодарил за поддержку: "Спасибо Ринату Ахметову, что помогает ребятам. Это очень большой вклад в наше будущее и будущее Украины", – сказал Осинский.

По словам председателя наблюдательного совета "Сердца Азовстали" и Фонда Рината Ахметова Натальи Емченко, эта квартира стала уже 310-й, переданной защитникам Мариуполя. "Для нас важно не просто передать жилье, а дать основу защитникам, которые получили І или ІІ группу инвалидности во время защиты Мариуполя, для дальнейшей жизни и восстановления, для движения вперед", – подчеркнула она.

Сейчас Всеволод Осинский планирует сосредоточиться на восстановлении функций новой раненой руки и протезировании. А в будущем защитник хочет заниматься спортом и даже участвовать в ветеранских соревнованиях.