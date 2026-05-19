Защитник Мариуполя Сергей Яровой провел тренинг по посттравматическому росту для военных на реабилитации

Защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту ОО "Сердце Азовстали" Сергей Яровой провел встречу для военных, которые проходят лечение и реабилитацию в больнице "Адонис".

Видео дня

Во время тренинга Сергей поделился собственным опытом прохождения пути после войны и рассказал, как посттравматический рост помогает ветеранам не оставаться один на один с пережитым опытом, а постепенно возвращаться к активной жизни, находить новые смыслы и внутреннюю опору.

Отдельное внимание во время встречи уделили теме проживания травматического опыта и важности поддержки. Сергей Яровой отметил, что путь восстановления требует не изоляции, а сообщества и готовности работать со своим состоянием.

Участники тренинга активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились собственными переживаниями. Формат открытого диалога помог быстро сформировать атмосферу доверия и взаимопонимания между военными.

Сергей Яровой также рассказал ветеранам о возможностях поддержки в рамках программ ОО "Сердце Азовстали" и предложил дальнейшее сопровождение в рамках направления посттравматического роста.

В ОО "Сердце Азовстали" отмечают, что развитие направления посттравматического роста является одним из ключевых элементов поддержки защитников Мариуполя. Организация готовит тренеров из числа самих ветеранов и бывших военнопленных, которые помогают другим защитникам по принципу "равный – равному", используя собственный опыт как основу для построения доверия и поддержки.