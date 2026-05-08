Защитник Мариуполя, переживший плен и потерю зрения, помогает ветеранам в восстановлении

Защитник Мариуполя Кирилл Тюрнев, который во время боев за город потерял зрение и более двух лет провел в российском плену, сегодня помогает другим ветеранам проходить путь восстановления. При поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" он стал тренером по посттравматическому росту и амбассадором ОО.

"Я военный, я дал присягу, у меня оружие в руках, я должен выполнять задание – защищать не только мой город и свою семью, но и Украину", – говорит Кирилл.

Об обороне Мариуполя, потере зрения, плену и возвращении домой Кирилл Тюрнев рассказал в подкасте "Про Меня. О Тебе" от Фонда Рината Ахметова. Одним из самых болезненных воспоминаний для защитника стал удар по Драмтеатру в Мариуполе, рядом с которым могла находиться его семья.

"Я видел, как драмтеатр разлетается. Это было на моих глазах", – вспоминает защитник.

Во время боев за Мариуполь Кирилл Тюрнев потерял зрение вследствие многочисленных контузий, а затем попал в плен, где провел более двух лет. Домой он вернулся 25 июня 2024 года во время обмена. После пережитого Кирилл превратил собственный опыт в инструмент поддержки для других: при поддержке "Сердца Азовстали" он уже провел встречу-тренинг по посттравматическому росту для военных, которые проходят лечение в больнице "Адонис".

Кирилл на собственном опыте доказывает: даже после ранения, потери зрения, плена и тяжелого травматического опыта можно не только пройти путь восстановления, но и стать опорой для других ветеранов. Именно в этом "Сердце Азовстали" видит суть посттравматического роста – помочь защитникам преодолеть последствия пережитого, найти новые смыслы и строить будущее.