Защитник Мариуполя Эльдар, переживший 792 дня в плену у РФ, получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Эльдар получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

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Эльдар вступил в ряды Вооружённых сил Украины в 2021 году, а полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе. Сначала военный держал оборону на комбинате имени Ильича, а затем вместе с сослуживцами перешел на "Азовсталь". Во время обороны Мариуполя он прошел через тяжелые бои, потерял побратимов, оказался в окружении и несколько дней провел в воронке от снаряда без воды и еды.

Впоследствии защитник попал в российский плен. Там он провёл 792 дня, пережив избиения, контузии, переохлаждение и сильное обезвоживание. Из-за критического истощения организма воин однажды просто не смог подняться. На построение его выводили под руки, а оккупанты цинично говорили, что лечить его будут уже украинские врачи после обмена.

Сегодня Эльдар возвращается к жизни на родной земле и проходит длительное лечение. Получение собственной квартиры стало для него важным шагом к выздоровлению и безопасным пространством, где можно строить планы на будущее.

"Я хочу очень поблагодарить Рината Ахметова не только за мою квартиру, но и в целом за весь Фонд, за то очень-очень доброе дело, которым он занимается. Это очень важно. Это даёт людям шанс на нормальную жизнь после всех событий, которые они пережили. Это очень хорошее дело", — говорит Эльдар.

Генеральный директор Фонда Ксения Сухова поблагодарила защитника за оборону Мариуполя и пожелала уюта и счастливых моментов в новом доме.

А чтобы новоселье стало ещё приятнее, председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко подарила Эльдару кофемашину. Она подчеркнула, что для команды Фонда, "Сердца Азовстали" и лично Рината Ахметова важно дарить не просто квадратные метры, а полностью обустроенные и уютные квартиры, где есть всё для комфортной жизни защитников.

"Это, очевидно, крупнейшая программа по обеспечению военных жильем в Украине. И для нас очень важно, что мы держим высокую планку с точки зрения качества квартир", – отметила Наталья Емченко.

Сейчас Эльдар восстанавливается после плена и постепенно возвращается к гражданской жизни. Прежде всего он стремится найти свой новый путь, получить высшее образование и помогать сослуживцам.

"Огромная часть защитников, с которыми мы работаем, решает продолжать помогать своим сослуживцам. С другой стороны, есть много людей, которые выбирают совершенно новые специальности, новую профессию. Оба этих случая нас очень вдохновляют", – говорит Наталья Емченко.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важным