Защитник Мариуполя Дидур призвал масштабировать подходы посттравматического роста на государственном уровне

Защитник Мариуполя, бывший пленный, а ныне тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" Александр Дидур во время выступления на Киевском форуме по безопасности отметил необходимость государственной поддержки инициатив, направленных на восстановление ветеранов после войны и плена.

По его словам, ключевым элементом эффективной помощи является принцип "равный – равному", ведь именно люди с боевым опытом лучше всего понимают тех, кто возвращается с фронта или неволи.

"Кто, как не ветеран, сможет понять ветерана? В этом и смысл этого подхода "равный – равному". Откровенно говоря, большинство ветеранов избегают работы с гражданскими психологами, ведь считают, что он не имеет подобного опыта и знаний", – подчеркнул Дидур.

Александр Дидур сообщил, что сегодня команда проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" уже работает с военными, которые возвращаются из плена, однако для масштабирования этой работы необходима поддержка государства и привлечение большего количества ветеранов в роли тренеров. Особое внимание он обратил на важность работы с защитниками сразу после освобождения: "Очень важно не потерять этот момент в начале – когда человек только возвращается и нуждается в комплексной поддержке".

Речь идет о системной помощи, которая включает не только психологическую поддержку, но и медицинскую реабилитацию, восстановление документов и дальнейшую интеграцию в гражданскую жизнь. По словам Дидура, именно на этом этапе закладывается фундамент для дальнейшего посттравматического роста ветеранов и их возвращения к полноценной жизни в обществе.