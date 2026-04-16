Защитник 'Азовстали' Константин Марченко получил новую квартиру от Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Константин Марченко с позывным "Шрам" получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

Константин с 2015 года служит в составе "Азова". Во время полномасштабного вторжения участвовал в боях за Мариуполь, получил тяжелые ранения и пережил плен, где его пытали и даже "приговорили" к пожизненному заключению. Несмотря на пережитое, вернувшись домой, защитник прошел лечение и вернулся к службе.

Все имущество, которое имел защитник, осталось во временно оккупированном Мариуполе, но теперь его семья имеет новую собственную квартиру.

"Это наше семейное гнездо будет. У нас нет сейчас ничего своего. Все, что мы нажили, осталось в Мариуполе. Но теперь я буду знать, куда я могу вернуться, где меня будет ждать семья – жена, сын. Это очень много значит", – отметил Константин Марченко.

Поздравить защитника с новосельем посетил спортивный директор ФК "Шахтер" Дарио Срна.

"В 2022 году весь мир следил за новостями из "Азовстали". Я хочу от всей души сказать, что был горд, что есть такие люди, как вы и ваш командир Денис "Редис" Прокопенко, который никогда не просил для себя, но попросил Рината Ахметова поддержать своих ребят. Вы дали надежду каждому украинцу. "Шахтер" и Ринат Ахметов всегда будут рядом с вами", – подчеркнул Срна.

Также среди первых гостей семьи в новом доме был заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар. Он поздравил собрата и подчеркнул важность такой поддержки защитников:

"Это очень важно для нас, что наши военные получают квартиры и всестороннюю помощь. Сегодня – безумно эмоциональный день. Хочу поблагодарить Рината Леонидовича за то, что он делает для военных и для фронта".

Председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко, отметила, что в этом году еще десятки защитников получат свои квартиры.

"На 2026 год у нас большие планы по обеспечению жильем военных. Мы планируем дойти до цифры в 400 квартир. И по решению Рината Ахметова Фонд вместе с "Сердцем Азовстали" будет работать до тех пор, пока не вернется последний защитник Мариуполя из плена".

