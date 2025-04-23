Запугиваний не боюсь, апелляцию готовим: Прокопив прокомментировал решение суда о домашнем аресте

Заместитель председателя КГГА, глава фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив прокомментировал избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Он заявил, что такое решение суда было подготовлено и является продуманным сценарием власти.

Видео дня

Об этом Прокопив написал в Facebook

"Это, без сомнения, направлено на дискредитацию меня лично и нашей политической силы Европейская Солидарность – Киев, которая имеет самую большую фракцию в Киевсовете, и очень "жмурит" действующую власть", – заявил Прокопив .

Замглавы КГГА подверг критике выдвинутое ему подозрение в организации схемы по незаконной переправке военнообязанных в Европу. Он подчеркнул, что такой "схемой" суд назвал систему "Путь", которой пользуется вся страна.

По сути, судебное решение о домашнем аресте было вынесено за невозвращение одного водителя, который перевозил горючее для Киева в начале полномасштабного вторжения и скрылся за границу, подчеркнул Прокопив .

"В версии прокурора, система "Путь", которой пользуется вся страна, – это "незаконная схема". У меня было соответствующее поручение главы ВГА, быть одним из операторов этой системы в Киеве, теперь прокуроры называют это схемой с переправкой людей. Только вдумайтесь: сторона обвинения не принимает во внимание, что люди получали разрешение, уезжали за границу и вернулись назад. Не вернулся только один водитель бензовоза", – подчеркнул Владимир Прокопив .

Он назвал статистику, которая показывает, сколько граждан Украины, выехавших по системе "Путь", в 2024 году не вернулись назад.

"Представьте-ка: всего по системе "Путь" только за 2024 год выехали 15711 человек, поданных всеми органами власти в адрес администрации Госпогранслужбы.

Из них 1130 не вернулись на территорию Украины:

- 579 подавало Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;

- 366 – Мин молодежь спорта;

- 89 – Госслужба по этнополитике и свободе совести;

- 61 – МОН;

- 19 – Минагрополитики;

- 16 – Минэкономики.

Прокуроры не озвучивают, что благодаря моему, своевременно принятому решению, были завезены сотни тонн гуманитарной помощи для киевлян, военная и медицинская техника, еда, медикаменты и топливо.Я подчеркну: так поступали во всех областях Украины, но судят сейчас только меня, поскольку я являюсь представителем наибольшей оппозиционной силы в Киеве, с которой сейчас активно воюет действующая власть на всех уровнях", – заявил Прокопив.

Он убежден, что такая мера пресечения выгодна властям, ведь она делает невозможным его присутствие на пленарных заседаниях, депутатскую и публичную деятельность, "особенно во время, когда городской совет в процессе избрания нового секретаря".

"Сторона обвинения не смогла сегодня, даже несмотря на общественный резонанс дела, объявить, в чем мое преступление? И какой вред я нанес государству, каким был мой мотив?"О своем мотиве я высказался в зале суда.В моей стране началась полномасштабная война, когда российские танки были у Киева, я уверен, что я делал все возможное для обеспечения жизнедеятельности города, по тем процедурам, которые в то время существовали для всей страны. Нужно было принимать скорые решения, чтобы продержаться и в прямом смысле выжить. Если бы повернуть время вспять, я бы поступил точно так же. Запугиваний не боюсь, апелляцию готовим", – резюмировал Владимир Прокопив .