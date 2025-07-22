Запеченный молодой картофель с маслом и специями: делимся простым рецептом

Молодой картофель – универсальный продукт, который можно варить, тушить и просто запекать в духовке. Для того, чтобы картофель был вкусным и мягким, его перед приготовлением нужно немного отварить.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного молодого запеченного картофеля с маслом и специями.

Ингредиенты:

картофель молодой

оливковое масло

соль, перец, чеснок и немного розмарина

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, добавьте масло и специи, перемешайте.

2. Выложите картофель на противень, добавьте розмарин.

3. Запекайте картофель при 200С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: