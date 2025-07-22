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Запеченный молодой картофель с маслом и специями: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Рецепт картофеля

Молодой картофель – универсальный продукт, который можно варить, тушить и просто запекать в духовке. Для того, чтобы картофель был вкусным и мягким, его перед приготовлением нужно немного отварить.

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Вкусный запеченный картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного молодого запеченного картофеля с маслом и специями.

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • картофель молодой
  • оливковое масло
  • соль, перец, чеснок и немного розмарина

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, добавьте масло и специи, перемешайте.

Картофель с маслом и специями

2. Выложите картофель на противень, добавьте розмарин.

Сколько запекать картофель

3. Запекайте картофель при 200С.

Готовый картофель

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