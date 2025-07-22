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Запеченный молодой картофель с маслом и специями: делимся простым рецептом
Молодой картофель – универсальный продукт, который можно варить, тушить и просто запекать в духовке. Для того, чтобы картофель был вкусным и мягким, его перед приготовлением нужно немного отварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного молодого запеченного картофеля с маслом и специями.
Ингредиенты:
- картофель молодой
- оливковое масло
- соль, перец, чеснок и немного розмарина
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, добавьте масло и специи, перемешайте.
2. Выложите картофель на противень, добавьте розмарин.
3. Запекайте картофель при 200С.
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