Занятия по аджилити для собак в Киеве: какие есть активности на спортивной арене Pawwer

В Киеве появился новый центр для четвероногих - спортивная арена Pawwer, которая имеет целью сделать соответствующие активности более доступными и популярными в Украине. Чтобы поощрить владельцев собак к активному досугу, команда проекта организовала серию бесплатных тренировок по аджилити.

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Об этом пишет УНИАН.

"Мы создали это место для развития собачьего спорта в Украине. Очень много людей еще не знают, не умеют или боятся попробовать, не понимают. Именно поэтому мы запустили инициативу - бесплатные тренировки, на которые можно прийти к классному, опытному тренеру, а у нас именно такие: по фризби и аджилити", - объясняет Екатерина Осецкая, соавтор арены Pawwer и профессиональная спортсменка.

Среди тренерского состава - Анна Дикса, призер мирового первенства по аджилити, которая возглавляет это направление в Pawwer. Она провела вводные занятия для новичков: "Мы привлекаем новых спортсменов - новых людей в спорт. И одновременно поддерживаем тех, кто уже умеет бегать со своими собаками, выступает на определенном уровне", - отметила она.

У посетителей есть возможность пробоваться в таких дисциплинах: аджилити, фризби, обидиенс и ралли-обидиенс. По словам тренеров, эти направления только начинают приобретать популярность среди украинской аудитории.

Посетили Pawwer Роман и Людмила, для которых это была первая профессиональная попытка тренировок со своей собакой. Они поделились положительными впечатлениями: "Главное, что ей нравится бегать, и нам в кайф. Я вижу, как она с такими радостными глазами прям бегает, прыгает за игрушкой. Я думаю: мы сюда еще раз точно вернемся".

Основатели проекта отмечают: стремятся не только развивать спортивную культуру, но и дать возможность каждому почувствовать удовольствие от взаимодействия со своим любимцем.