Занимается бизнесом с 2023 года: и.о. генпрокурора Ковальский рассказал о доходах своей жены

Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский задекларировал за 2025 год более 2,5 млн гривен заработной платы (в совокупности на прежних должностях руководителя Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур). Его супруга, согласно официальной отчетности, заработала на миллион больше – 3,55 млн гривен.

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Соответствующие данные за прошлый год поданы чиновником 24 марта 2026-го. В комментарии "Суспільному" Ковальский рассказал детали, отметив, что его жена Оксана занимается бизнесом с марта 2023 года и является физическим лицом-предпринимателем, плательщицей единого налога второй группы.

Основным направлением ее деятельности является розничная торговля спортивным питанием и товарами для активного образа жизни. У женщины есть два магазина в Виннице (помещения арендуются), а также интернет-магазин.

Чиновник говорит, что для развития бизнеса его жена также заключила договор франшизы на право пользования торговой маркой BB.UA.

Бывший руководитель Хмельницкой облпрокуратуры, а ныне и.о. главы ОГПУ, заявил, что не участвует в этой предпринимательской деятельности, но сведения о доходах ежегодно отражает в своих декларациях.

"Что касается задекларированных доходов, хочу пояснить важный момент. Важно понимать особенности декларирования доходов индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения... Указанные 5,2 миллиона гривен за 2023 год и 3,55 миллиона за 2025 год – это общий доход от предпринимательской деятельности, а не чистая прибыль", – уточнил Ковальский.

Из этих средств оплачиваются закупка товаров, аренда помещений, налоги и другие расходы бизнеса. Поэтому, по словам и.о. генпрокурора, "некорректно отождествлять" задекларированный оборот с суммой, которая остается в свободном распоряжении.

Какие именно доходы задекларировал Антон Ковальский:

Напомним, что Ковальский был назначен исполняющим обязанности генерального прокурора 17 сентября этого года.

Как писал OBOZ.UA, Антон Ковальский родился в Виннице, работу в органах прокуратуры начал в 2011 году. С 1 июля 2025 по 17 сентября 2026-го он руководил Хмельницкой облпрокуратурой, а ранее возглавлял прокуратуры Винницкой и Черновицкой областей.

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