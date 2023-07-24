Залужный подарил Аде Роговцевой флаг с автографом и кепку. Видео

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный отправил народной артистке Аде Роговцевой знаковые, символичные подарки. Знаменитость известна не только ролями в кино и театре, но также системной помощью, поддержкой наших военных на фронте.

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Кадры, где Роговцева благодарит Залужного за внимание, опубликовал "24 канал". Сама артистка иронично заметила, что у нее есть повод немножко похвастаться перед своими поклонниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Главнокомандующий подарил мне флаг со своим автографом, вот такую открытку с посланием и кепку с надписью "Под защитой Залужного". Теперь я действительно под его защитой, и счастлива, что он поздравил меня в июле, потому что я июльская", – заметила актриса.

Она также указала, что теплые слова Залужного, написанные ей в открытке, касаются не только лично ее. Это благодарность генерала к каждому украинцу, который верит в победу и помогает приблизить ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля у супруги Залужного Елены день рождения. Выдающийся муж и генерал поздравил любовь всей жизни, написав для нее трогательные и очень душевные слова.

"Все, что у меня есть, и все, чего я достиг, – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая", – написал главнокомандующий ВСУ.

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