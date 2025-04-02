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Захочется есть каждый день: вкусный и яркий весенний салат по рецепту Анны Алхим

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,4 т.
Рецепт салата от Анны Алхим

Весна – лучшее время для полезных, вкусных салатов из свежих и молодых огурцов, а также капусты, зелени, лука. Для яркого вкуса можно добавить специи, каперсы, сыр любой, а для более сытного варианта – мясо, рыбу, морепродукты, авокадо. Заправлять овощные салаты лучше всего маслом, не майонезом или вкусными, пикантными соусами, например из меда и чили. 

Видео дня
Полезный салат

Блогер Анна Ахлин поделилась в TikTok рецептом очень полезного и вкусного весеннего салата из сезонных овощей. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • огурцы
  • помидоры черри
  • лук репчатый
  • молодая капуста 
  • пучок зелени
  • масло
  • соль 
  • острый или сладкий перец – по желанию
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте большими кусками огурцы, помидоры пополам. 

Ингредиенты для салата

2. Капусту и зелень нашинкуйте мелко. Лук полукольцами. 

Чем заправить салат

3. Смешайте овощи, полейте маслом и посолите, по желанию добавьте перец. 

Готовое блюдо

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