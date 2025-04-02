Захочется есть каждый день: вкусный и яркий весенний салат по рецепту Анны Алхим
Весна – лучшее время для полезных, вкусных салатов из свежих и молодых огурцов, а также капусты, зелени, лука. Для яркого вкуса можно добавить специи, каперсы, сыр любой, а для более сытного варианта – мясо, рыбу, морепродукты, авокадо. Заправлять овощные салаты лучше всего маслом, не майонезом или вкусными, пикантными соусами, например из меда и чили.
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Блогер Анна Ахлин поделилась в TikTok рецептом очень полезного и вкусного весеннего салата из сезонных овощей.
Ингредиенты:
- огурцы
- помидоры черри
- лук репчатый
- молодая капуста
- пучок зелени
- масло
- соль
- острый или сладкий перец – по желанию
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте большими кусками огурцы, помидоры пополам.
2. Капусту и зелень нашинкуйте мелко. Лук полукольцами.
3. Смешайте овощи, полейте маслом и посолите, по желанию добавьте перец.
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