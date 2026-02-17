Первый в СССР панельный дом построили в Украине: где расположен

Сейчас мы воспринимаем панельное жилье, как нечто типичное, недорогое в строительстве и очень привычное. Впрочем, во времена СССР в одном из украинских городов возвели "панельку" задолго до того, как эта технология стала стандартом массового строительства – это был экспериментальный проект, который сейчас получил статус памятника.

Как пишет "Телеграф", речь идет о доме в Харькове, расположенном по нынешней улице Григория Сковороды, 40. Его возведение происходило в 1931-1933 годах по проекту архитекторов Николая Плехова, Алексея Тация и Александра Постникова вместе с инженером Андреем Ваценко. В рамках исследований Украинского научного института сооружений они предложили собрать дом из готовых крупных строительных блоков. На нем испытали принципы индустриального, сборного строительства.

Сооружение не имело ничего общего с более поздними стандартными сериями: никакого однообразия или упрощенных фасадов. Однако именно здесь впервые реализовали подходы, которые впоследствии лягут в основу массового жилищного строительства – использование крупных заводских элементов и монтаж из готовых блоков. Конструкции состояли из двух железобетонных слоев с ребрами жесткости, а пространство между ними заполняли шлаком, что фактически заложило основы будущих панельных систем.

Дом имеет шесть этажей и три секции, сейчас он признан архитектурным памятником. Важно и то, что харьковская инженерная школа, сформированная после возведения Госпрома, работала с железобетоном на уровне ведущих мировых экспериментов еще до появления Афинской хартии и задолго до того, как Ле Корбюзье предложил идею панельных высоток как универсальной модели современного города. Для сравнения, в Киеве первый каркасно-панельный жилой дом появился только в 1951 году.

