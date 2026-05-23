Зачем в СССР мужчинам-актерам делали макияж: объяснение очень простое

В советских фильмах мужчины-актеры часто имели подведенные глаза, четкие брови, заметные губы и румянец. Но это не было странной модой или перебором. Такой грим был нужен из-за особенностей старой кинопленки, мощного студийного света и тогдашней техники съемки.

Гримеры усиливали черты лица, чтобы зритель лучше видел эмоции героя. OBOZ.UA рассказывает, почему мужской макияж в советском кино имел вполне практическое объяснение.

Главная причина мужского макияжа в советских фильмах – технические особенности съемки. Старая кинопленка и мощное студийное освещение часто "съедали" естественные оттенки кожи. Лицо без грима могло терять объем, становиться бледным и менее выразительным.

Из-за этого гримеры добавляли румянец, подчеркивали глаза, затемняли брови, делали губы более заметными. На экране это помогало сохранить живость лица и не дать актеру "потеряться" под светом софитов.

Особенно важным был взгляд. Глаза могли немного подводить, веки – затемнять, а ресницы – подкрашивать. В результате зритель лучше считывал эмоции героя: тревогу, влюбленность, наивность, хитрость или растерянность.

Сегодня такой макияж может показаться чрезмерным, потому что современные камеры хорошо передают текстуру кожи, естественные тени и мимику. Но в старом кино без дополнительного усиления лицо могло быть менее выразительным.

К тому же у советских гримеров не всегда были идеальные условия и широкий выбор профессиональных средств. Часто использовали театральный грим, пудру, тальк, мыло для фиксации и другие доступные материалы. Они выполняли свою задачу, но не всегда давали максимально естественный эффект.

В комедийных фильмах грим также имел значение. Он помогал сделать персонажа ярче, быстрее привлечь внимание зрителя и усилить экранную харизму актера. Для комедии это особенно важно, потому что зритель должен быстро считывать реакции героя. Приподнятая бровь, ироничный взгляд или легкая улыбка становились заметнее именно благодаря работе гримеров.

